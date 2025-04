The Outer Worlds revoit son système de Défauts

Toujours dans le cadre de la couverture orchestrée par IGN,en montre un peu plus sur son système de jeu avec des modifications apportées sur les Défauts, déjà présents dans le premier épisode et consistant à l'époque à s'appliquer un malus quelconque en échange d'un point d'avantage.Dans, si le fond est le même, les choses se déroulent différemment pour davantage être organique et en adéquation avec votre façon de jouer, et les Malus seront liés à des Bonus propres. Plusieurs exemples sont donnés, comme le fait que si vous vous amusez à zapper vite certains dialogues, on vous offrira le choix de conserver cette possibilité en ajoutant derrière un Timer à chaque dialogue pour vous obliger à répondre rapidement quand ça devient important. Inversement, si vous prenez un peu trop votre temps, le jeu vous proposera une option de réponses automatiques (et aléatoires) jusqu'à la fin du jeu… mais contre un bonus permanent de 15 % d'xp.Il existe 30 Malus/Bonus dans le genre mais Obsidian prévient que vous n'en verrez probablement que 5 à 10 par partie (à moins de le faire vraiment exprès). Indiquons enfin qu'il sera possible de refuser la majorité des Défauts (mais du coup les avantages qui vont avec).sortira d'ici la fin d'année (PC, PS5, XBS, Game Pass) et se présentera plus en détails le 8 juin après le Xbox Showcase.