Star Wars - Zero Company : le tactical façon XCOM de Respawn commence à se dévoiler

En pleine Star Wars Celebration, Respawn a enfin levé le voile sur, sa collaboration avec Bit Reactor, une boîte fondée par des anciens deet c'est bien pour cela que cette nouvelle adaptation jouera la carte de la stratégie au tour par tour.Côté scénario, on nous enverra au crépuscule de la Guerre des Clones, avec un regard neuf sur des événements de l'ombre influencée par des décisions supérieures, avec la promesse de clins d'oeil envers Rogue One ou encore Andor. Nous y jouerons Hawks (ex-officier de la République) à la tête d'une bande de têtes brûlées venues d'un bout à l'autre de la galaxie (très lointaine).Sortie prévue pour 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.