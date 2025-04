Skull & Bones lance sa deuxième année de contenu, avec enfin les affrontements au sol

Malgré des déboires innombrables dans son développement comme son lancement,est parvenu à tenir la barre pendant un an, ce qui est déjà un exploit chez Ubisoft vu les nombreux strikes, et compte bien continuer à conquérir de nouveaux joueurs avec une « Année 2 » apportant du neuf niveau contenu et possibilités. Notez donc.Saison 1 (depuis hier le 15 avril) :- Refonte du système de loot- Développement d'en empire en endgame- Optimisation PS5 Pro- Mode PVP en équipe courant maiSaison 2 (été 2025) :- Nouveau système de factions- Arrivée des grosses frégatesSaison 3 (fin d'année) :- Enfin les combats à pied !- Du coup des missions dédiées sur des îles- Possibilité de libérer des officiers qui octroieront de nouveaux bonus- Arrivée du KrakenPas d'infos pour la Saison 4 début 2026 mais en attendant, vous pourrez tester le jeu gratos ce week-end.