Zenless Zone Zero va boucler sa Saison 1, et se prépare à débarquer sur Xbox Series

La carrière du MMO(-lite)se poursuit avec l'arrivée le 23 avril de la mise à jour 1.7, marquant le point final du scénario de la Saison 1 (avec deux nouveaux persos) et ajoutant un mini-jeu de fleuriste pour la détente, en plus d'un mode classé pour les courses d'obstacles.Mais ce n'est pas tout puisqu'à l'instar deil y a quelques mois, miHoYo en a profité pour confirmer une version Xbox Series à venir pour juin 2025, pile pour le lancement de la Saison 2 (ouvrant les portes d'une nouvelle région). Le cross-save & play sera au programme pour rejoindre joueurs PC, PlayStation 5 et mobile, et l'on notera que le xCloud sera également concerné, à condition d'être abonné au Game Pass Ultimate.