Dune Awakening : les derniers plans de lancement

Funcom précise ses plans finaux pour le lancement du jeu de survie à grande échelleavec autant de réponses que de nouvelles interrogations. Apprenons déjà que le 20 mai sera finalement la date de sortie définitive et non celle d'un accès anticipé comme précédemment annoncé, ce qui permettra au jeu d'être directement vendu plein pot en espérant du moins que la qualité (niveau bugs, optimisation…) soit du coup au rendez-vous.Bien entendu vu le genre, nous n'échapperons ni à un énorme suivi fait de grosses mises à jour et d'extensions payantes, ni aux habituelles micro-transactions qui espérons-le n'iront pas plus loin que du cosmétique. Enfin, comme bien d'autres,proposera une édition spéciale avec 5 jours d'accès anticipé sans que l'on en comprenne l'utilité vu qu'il y aura reboot des serveurs le 20 mai pour que tout le monde puisse véritablement démarrer l'aventure en même temps.Notons enfin que tout cela concerne pour l'heure le monde du PC : des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont bien prévues, mais encore non datées.