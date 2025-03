Demon Slayer 2 : les trailers de présentation (P.2)

Et hop, déjà une deuxième vague de « trailers casting » suravec les petites vidéos dédiées à Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa et Gyomei Himejima.CyberConnect2 n'a pas encore fait connaître le nombre de représentants pour cette suite, avec ou sans DLC (et surtout gratuitement ou pas), et on laissera donc le marketing se poursuivre tranquillement jusqu'au 5 août 2025, date choisie pour le lancement sur absolument tous les supports.