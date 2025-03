Après Minecraft, Xbox veut continuer d'investir dans des adaptations JV au cinéma

Comme bien des entreprises du domaine JV, Microsoft veut se faire un nom dans le monde du cinéma et Phil Spencer annonce que le filmsera loin d'être la dernière adaptation de leur catalogue, laissant entendre que des plans sont en cours mais sans donner le moindre indice pour le moment. Un investissement qui comme ailleurs aura pour but de donner une nouvelle aura à certaines franchises et donc attirer un nouveau public, surtout que le choix du support n'a jamais été aussi large avec Xbox.Outre le précité, les seules tentatives à retenir pour le moment furent la série TV, loin d'être populaire au contraire de celle surqui accueillera prochainement une deuxième saison à New Vegas.est également censé atterrir en format série sur Netflix mais aucune nouvelle n'a été donnée depuis l'obtention des droits en 2022.