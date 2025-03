Towerborne se date enfin sur Xbox Series, accompagné d'une mise à jour majeure

Encore un ajout pour le Game Pass alors que la liste de fin du mois vient tout juste d'être délivrée : le jeu d'actionouvrira les portes de son accès anticipé sur Xbox Series, PC via le Microsoft Store et le Game Pass pour le 29 avril 2025. Il était déjà accessible aux joueurs Steam depuis le 10 septembre 2024.Cette date marquera également l'arrivée de la plus grosse MAJ du jeu :- Total cross-play & save- Coop local jusqu'à 4 sur Xbox- Ouverture des arbres de compétences pour chaque classe- Refonte complète de la maps et du système de quêtes- Ajout de plus de 50 missions- Ajout de deux nouveaux compagnons (11 au total)- Un nouveau type d'ennemi- Davantage d'objets d'ordre légendaireAjoutez à cela une masse d'améliorations mais également de modifications des différents systèmes, comme la fin de la réanimation automatique, pour privilégier des flacons de PV à l'ancienne (réclamant que vos alliés vous protègent pendant la consommation).