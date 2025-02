Une démo pour Game of Thrones : Kingsroad

Alors que les rumeurs évoquent la possibilité d'une adaptation ambitieuse chez Warner Montréal (mais patience),s'ouvre comme beaucoup d'autres à l'essai pour le Steam Next Fest, avec donc une démo jouable disponible sur Steam jusqu'au 3 mars.Un titre qui pour rappel nous emmenera au coeur de la Saison 4 mais du point de vue de la Maison Tyr, l'un des bannerets des Stark (ou ce qu'il en reste à ce moment) avec un héritier qui devra prouver sa valeur d'un bout à l'autre de Westeros. Le lancement complet aura lieu cette année sur PC et mobile (et RIEN sur consoles).