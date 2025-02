The Talos Principle : Reawakened a aussi droit à sa démo, mais aussi une date de sortie

Aux côtés de Croteam, Devolver Digital nous annonce quesortira le 10 avril 2025 sur les supports préalablement annoncés (PC, PS5, XBS) avec même la mise en ligne dès à présent d'une démo Steam offrant un premier aperçu concret en plus d'un accès à l'éditeur de niveaux pour concevoir et partager ses créations.Aucunement une suite (qui existe de toute façon déjà), le titre est en fait une refonte complète du premier épisode, cette fois sous Unreal Engine 5, avec plusieurs remaniements, le fameux éditeur de niveaux, des options d'accessibilité et, le plus important, un tout nouveau chapitre inédit faisant office de préquelle.