Mecha BREAK : la bêta ouverte disponible sur PC, avec déjà beaucoup de monde sur les serveurs

Petit rappel pour indiquer que c'est hier que fut lancée la bêta ouverte desur PC via Steam avec d'ailleurs une très forte affluence d'entrée de jeu (pic de 310.000 joueurs) au point de faire surchauffer les serveurs et de pousser les moins patients au review-bombing. A ce sujet, si ce jeu purement multi semble répondre à la demande niveau gameplay, il soulève déjà de nombreuses craintes sur les micro-transactions à outrance.La bêta sera disponible dès que possible sur Xbox Series, avant le lancement prévu pour le printemps sur les deux supports, puis plus tard sur PlayStation 5.