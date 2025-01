Steam : Dynasty Warriors Origins est le deuxième meilleur lancement de l'histoire de Koei Tecmo

Difficile de savoir encore si Koei Tecmo pourra un jour atteindre son rêve de devenir le 10e plus gros éditeur mondial, mais il faut déjà reconnaître que les efforts sont là pour l'une de ses principales franchises : le nouveau départ qu'incarne, déjà félicité par la critique, a bénéficié d'un très bon lancement sur Steam avec près de 70.000 joueurs connectés simultanément. Il s'agit de la deuxième meilleure performance dans l'histoire de l'éditeur sur la plate-forme de Valve, juste derrière(environ 75.000).Mais c'est surtout très loin les précédents jeux du genre avecaux alentours des 5000 joueurs connectés simultanément, et encore moins pour l'échec, définitivement derrière nous.Si le million de ventes est atteint, Koei Tecmo ne se cachera pas de balancer le communiqué mais en attendant, on pourra vérifier prochainement les retours UK et japonais.