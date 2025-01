Dragon Ball Sparking Zero : trailer du DLC1

Bandai Namco a finalisé le premier pack du Season Pass deet l'hommage au film « DBS Super Hero » donnera donc accès à 11 nouveaux personnages jouables dès le 20 janvier (ou le 23 si vous achetez le pack hors Pass). Après 11 persos, on va préciser 4 Piccolo, 4 Gohan, 2 Gamma et le Cell Max…Rappelons que le second pack (sur 3) sera lui consacré à Dragon Ball Daima, avec déjà confirmé Gloria et Vegeta Mini (et on imagine déjà Vegeta Mini SSJ2 et Vegeta Mini SSJ3 hein…).