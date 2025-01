AI Limit : trailer, démo et un petit prix

Il est temps pour CE-Asia de finaliser ses plans concernant(PC, PlayStation 5) qui ouvre ses précommandes en vue du lancement prévu le 27 mars 2025 avec une bonne nouvelle pour les curieux : le doux prix de 34,99€ seulement (et même 10 % de réduction à la préco) du moins pour l'édition standard. La Deluxe sera à 44,99€ avec divers objets bonus et un artbook numérique.Une nouvelle démo est proposée pour l'occasion, avec plusieurs améliorations techniques par rapport à la première, et l'ajout d'un mode Challenge pour tester davantage d'armes.