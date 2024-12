Un leak a eu lieu plus tôt dans la journée et votre serviteur a crié au fake un peu trop vite : oui, les mecs derrièrevont VRAIMENT faire un jeu de football, bien entendu sans confrontation aucune avec Electronic Arts vu l'approche totalement différente dans des matchs à 5V5 en ligne et une caméra centrée sur votre joueur.C'est d'ores et déjà prévu pour l'été 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec une bêta préalable pour recueillir les avis de la communauté.