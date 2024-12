Yooka Replaylee : une longue vidéo pour montrer certains gros changements dans la progression

Au travers d'un copieux Live à grignoter, Playtonic a présenté plus en détails, une refonte pour donner à la franchise l'occasion de prendre un tout nouveau départ avant même d'envisager la suite du programme, comme si l'équipe voulait ouvertement faire savoir que l'essentiel des critiques avaient été prises en compte.De fait, outre diverses améliorations graphiques et quelques changements du côté des ennemis, la volonté sera d'offrir une sorte de mélange entre l'accessibilité et la totale liberté, notamment le fait que l'aventure vous offrira cette fois l'intégralité des mouvements dès le début du jeu, et les niveaux seront de fait directement dans leurs versions « étendues » afin de permettre le 100 % sans démultiplier les allers-retours.Le rôle de Trowzer évoluera donc en conséquence (c'est lui vendait de nouveaux mouvements) avec de nouvelles marchandises encore tenues secrètes, mais tout juste nous précise t-on que désormais, les plumes auront une couleur dédiée pour chaque niveau au lieu d'un ensemble. Notons également l'arrivée d'un nouveau collectible pour débloquer d'autres bonus.Toujours pas de date pour cette relecture prévue sur tous les supports, même sur Switch 2.