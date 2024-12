Jean-Claude Van Damme s'échauffe pour son arrivée dans Hitman : World of Assassination

Il n'y a pas que danset les jeux de baston que l'on trouve des collaborations inattendues : IO Interactive annonce que Jean-Claude Van Damme débarquera prochainement dans, permettant à l'entreprise de vite mettre sous le tapis sa tentative de rapprochement avec Conor McGregor, finalement avortée quand on s'est aperçu que le champion avait oublié que le MMA devait se pratiquer exclusivement sur le terrain et pas contre des femmes avant de les violer.Pour en revenir à l'acteur belge, son arrivée se fera sous forme des habituels contrats spéciaux en DLC (4,99€), et ce pour le 12 décembre. On y trouvera deux missions, deux nouvelles armes et 6 tenues.