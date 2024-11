Un gros documentaire sur South of Midnight

Comme attendu, Compulsion Games a livré son long documentaire autour de la conception de sa nouvelle licencequi nous emmènera dans le folklore du Sud des États-Unis, et dont les premiers retours semblent déjà féliciter l'univers, la narration (le scénario tournerait autour d'une dizaine d'heures) et l'OST d'ailleurs signée Olivier Derivière. Les éloges sont en revanche moins porteuses pour ce qui est du gameplay, encore jugé assez classique dans le cadre de cette preview.Un titre prévu pour 2025 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, qui contrairement à unn'échappera pas à une version physique et même un collector en collaboration avec les designer néerlandais « Cook and Better », constitué d'un artbook de 160 pages, une OST sur vinyle, un steelbook, un comic book et quelques goodies.