Un trailer de lancement pour Les Fourmis

Ce jeudi 7 novembre sortira dans les bacs la nouvelle adaptation desde Bernard Werber, signée Microids et dont les premiers retours vont plutôt dans le bon sens : sans être éclatant, le jeu semble remplir son objectif de STR grand public d'ailleurs très bien adapté à la manette.En voici le trailer de lancement, en indiquant que le prix sera de 40€ en dématérialisé ou 50€ en physique via une édition obligatoirement « limitée » qui, de l'avis de votre serviteur, aurait eu bien plus de valeur pour la culture en étant un simple bundle avec le très intéressant bouquin.