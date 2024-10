Des nouvelles deavec deux personnages jouables de plus au casting, deux retours plus exactement : Marian, une « femme intelligente » (c'est le communiqué qui précise), et Yagyu Ranzo que l'on avait déjà pris en main à la bonne vieille époque deSortie prévue pour 2025 sur PC et supports cross-gen PlayStation comme Xbox, avec distribution physique chez nous de la part de Microids.