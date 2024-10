Ys X Nordics s'offre une démo jouable

Après une longue attente mais toujours moindre que dans les habitudes de Falcom (un an, qu'est-ce que c'est après tout ?),arrivera en occident le 25 octobre et en attendant, une démo jouable est disponible sur tous les supports, donc PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.La démo vous permettra de vivre le début de l'aventure, du prologue au milieu du troisième chapitre (ce qui n'est pas mal) avec transfert de sauvegarde vers la version complète.