Silent Hill 2 Remake : un dernier trailer, pendant que Bloober Team évoque son avenir

Dans la dernière étape de sa communication à 4 jours de son arrivée sur le marché (PC et PlayStation 5),accueille son ultime bande-annonce à regarder pour le plaisir de la musique, mais à déconseiller aux nouveaux-venus tant le risque de spoil est présent.En marge de cela, le producteur principal Maciej Glomb a indiqué que ce partenariat avec Konami (peut-être le premier d'une longue série selon le PDG de Bloober Team) va faire évoluer le studio dans une nouvelle direction, laissant pour un moment derrière lui la vue à la première personne pour cette fois apprécier une vue constante du personnage principal et avec caméra libre, précision enversdont on voyait certes l'héroïne mais sans pouvoir influer sur l'angle de vue. L'avenir sera également fait d'un recul sur les jump-scares pour privilégier l'atmosphère pesante, et d'une meilleure mise en avant de l'action. Dîtes le carrément si vous voulez encore faire duhein...