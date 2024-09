HELL is US : la copieuse présentation de gameplay

Après un retour durant le dernier State of Play, l'intriguants'offre comme promis une longue présentation de gameplay pour tenter d'analyser les arguments de cette nouvelle production Nacon aux allures clairement Soulsborne, chose que l'on vérifiera en temps voulu pour ce qui est du challenge et du système de jeu, mais dont on retrouvera assurément certains traits : pas de map, pas de marqueurs de quêtes et pas de boussole.Sortie prévue courant 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.