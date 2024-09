8 minutes de présentation pour Les Fourmis

Comme à chaque mois de novembre, Microids sera au rapport avec plusieurs titres, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nouvelle adaptation desde Bernard Werber, reprenant les mécaniques STR de l'original sorti il y a déjà 24 ans mais avec quelques features d'exploration peut-être en clin d'oeil avec un concurrent se voulant aussi plus grand public (quoi).8 minutes à découvrir ci-dessous, en attendant le lancement le 7 novembre sur tous les supports de la génération actuelle (également PS4 & One).