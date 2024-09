Slitterhead : nouvel aperçu pour le TGS

Il y a actuellement autant de curiosités que de craintes autour de, premier projet de Bokeh Game Studio mais surtout nouvelle licence de Keiichiro Toyoma, le mec derrière les franchisesetet dont on imaginait autre chose niveau survival qu'une sorte de mixe étrange entre du Tango et Suda51.L'originalité est néanmoins là, celle d'incarner un esprit (amnésique) pour pouvoir prendre possession de différents humains dont certains aux capacités uniques, dans le but de combattre les « Slitterheads », des démons ayant également la possibilité d'envahir des enveloppes charnelles.Le résultat ne se fera pas attendre trop longtemps avec un lancement prévu me 8 novembre sur PC, les deux générations PlayStation, et Xbox Series.