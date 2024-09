Mortal Kombat 1 : trailer de lancement pour l'extension + premier aperçu de Ghostface (Scream)

Mardi prochain, le 24 septembre,accueillera son extension « Khaos Reigns » dont voici le trailer de lancement avec une petite surprise à la fin : un premier aperçu de Ghostface (Scream) dont on imagine l'arrivée pour Halloween, sauf si NetherRealm nous fait patienter jusqu'au prochain film (prévu en 2025).En attendant, l'extension à 49,99€ inclura un scénario tout neuf et le Kombat Pass 2, marquant dès ce 24 l'arrivée de Sektor, Cyrax et Noob Saibot, et à l'avenir le T-1000 de Terminator 2 et Conan le Barbare (en plus du cité au-dessus).