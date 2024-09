Ballad of Antara : nouvelle présentation de gameplay pour le soulsborne en F2P

Parmi la masse de Soulsborne asiatique, il y a, déjà bien mis en avant au printemps dernier durant un State of Play et l'on revient aujourd'hui sur le sujet avec une présentation de gameplay, l'occasion pour l'équipe de confirmer que le titre sortira sur PC en plus de la version PlayStation 5… mais également sur mobile.Une arrivée sur iOS & Android n'est qu'à moitié surprenant vu que l'on parle d'un F2P (monétisation inconnue), prévu quelque part en 2025.