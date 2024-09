Une refonte surprise pour Freedom Wars

Perdu dans les tréfonds du catalogue PlayStation Vita,va revenir dans le cadre d'une remaster d'ores et déjà prévu pour le 10 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5/4 et même Nintendo Switch, car s'il s'agit de base d'un titre Sony, c'est Bandai Namco qui en a récupéré les droits une décennie plus tard.Un-like signé de Dimps (que ce soit l'original ou cette refonte) avec au programme :- Tous les DLC directement inclus- Le rendu HD, forcément- 60FPS sur PC et supports PlayStation (pas Switch)- Diverses améliorations de gameplay- Nouvelles options de difficulté- Refonte du système de craft d'armesEn voici la première bande-annonce, ainsi qu'une présentation de gameplay.