Dead Island 2 : nouveau DLC et Ultimate Edition

Comme promis,va remonter au front avec l'arrivée le 22 octobre d'une nouvelle MAJ gratuite offrant un tout nouveau mode de jeu, loin d'être inédit dans le genre « Zombie » : pendant 4 jours/nuit, vous allez vous promener seul ou avec 3 compagnons pour récolter un maximum de ressources et bonus aux alentours de votre bastion (y a quand même des morts-vivants partout) avant l'arrivée d'une grosse horde le cinquième, l'occasion d'ailleurs d'y voir de nouveaux spéciaux.Le même jour sortiracompilant le jeu de base, ses deux DLC et une dizaine de packs auparavant vendus à part, en ajoutant en bonus l'inédit pack en lien avec le futurNotons que c'est la petite équipe allemande de FishLabs qui apportera son aide pour la MAJ citée plus haut, peut-être parce que Dambuster est déjà majoritairement occupé sur l'avenir (?).