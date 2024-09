The Casting of Frank Stone : trailer de lancement

Behaviour signale avec ce trailer de lancement la disponibilité de, adaptation solo à la sauce narrative de l'univers de, vendue au prix moindre de 39,99€ et aux retours pour l'heure assez mitigés (environ 70 sur Meta), comme souvent ces derniers temps avec Supermassive.Supermassive dont on attend en 2025(le nouveau Dark Pictures) et