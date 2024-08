Un dernier point sur Harry Potter : Champions de Quidditch avant le lancement mardi

Warner Bros délivre une nouvelle bande-annonce pourhistoire de faire un dernier point sur la proposition à 3 jours de son lancement sur PC, PlayStation 5/4 et Xbox Series/One, pour 29,99€ en édition standard, 39,99€ en Deluxe (avec quelques piécettes à dépenser), sans oublier l'offre Day One dans le PS Plus Essential.Rappelons que outre l'absence de version Switch (« plus tard » cette année), ce lancement ne concernera que le numérique, la version boîte PlayStation/Xbox n'étant attendue que pour le 8 novembre (directement en Deluxe).