Le TPS Black State montre encore du gameplay

Première production du studio turque Motion Blur Studio,continue de susciter une certaine curiosité par sa volonté d'expérience assez old-school où le Rambo du coin va aller défoncer en solo la tronche de plein de méchants (mais avec de l'équipement bien futuriste), pour une expérience sous Unreal Engine 5 au rendu pour l'heure assez agréable malgré un certain manque « d'âme ». Et d'animations.Mais vu qu'il n'y a pas encore de date, nous avons le temps de voir le projet prendre doucement forme et en attendant, en voici un nouvel aperçu fourni par IGN.