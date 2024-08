Eternal Strands s'offre un nouveau trailer

Malgré de très bonnes intentions et la présence de Mike Laidlaw (directeur créatif de la franchise Dragon Age),a encore bien du mal à se faire connaître, la faute peut-être à un design global un peu trop dans l'ère du temps pour rester poli, beaucoup trop random pour être franc.La bande-annonce continue pourtant de montrer une expérience intéressante sur le papier, où les magies et éléments seront au centre de tout en laissant le joueur déterminer les solutions, notamment dans les combats contre de nombreuses grosses créatures sans tomber dans le boss rush : il y aura de l'exploration et plein de petits mobs pour l'augmentation en puissance.Bonne chance à lui, encore plus avec un choix de lancement début 2025.