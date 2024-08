Le spin-off rogue de The Callisto Protocol a un nom, une bande-annonce et une date

Définitivement, Striking Distance souhaite tourner la triste page de, et peu après les déclarations du réalisateur (parti depuis) expliquant et spoilant ses projets d'un deuxième épisode annulé, l'équipe restante annonce que le petit spin-off n'en prendra pas le nom de près ou de loin, pour se nommer simplement. Et mêmeen fait.Et autant marquer la différence tant le style se veut sans rapport : du pur roguelite bien nerveux, ou vous incarnerez un garde random de la station souhaitant fuir à tout prix le chaos (il n'y a qu'une navette de sauvetage à disposition, avec une seule place, donc autant dire que les streums ne seront pas vos seuls ennemis). Si vous mourez sur le chemin, votre avatar se réincarne en monstre (avec tout le stuff) et reste à retrouver votre corps au prochain run en incarnant un autre garde.Sortie prévue le 31 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.