Vampire : The Masquerade - Bloodlines II une nouvelle fois reporté, et ce sera pour 2025

Et allez, un de plus pour 2025 avec le report annoncé de, une suite qui ne compte plus les mois d'attente de la communauté vient que Paradox Interactive joue ici patte blanche en déclarant que si techniquement, le lancement aurait pu être maintenu pour les fêtes, il n'est plus question de commettre une nouvelle erreur.L'erreur en question, c'estet ses débuts tellement dramatiques que l'éditeur en est venu à offrir le premier DLC pour se faire pardonner d'un tel état. Ce laps de temps supplémentaire permettra de peaufiner toujours plus le résultat, équilibrer le rythme et inclure certains retours de la communauté, en plus d'offrir deux fois plus de fins que le premier.Louable, mais gare à l'embouteillage l'année prochaine.