Dying Light : The Beast devient un stand-alone

Comme cela arrive parfois, certaines extensions prennent une telle ampleur qu'elles deviennent finalement un jeu à part entière. Ce sera le cas de, parti comme un DLC (massif) deavant de prendre suffisamment de poids pour justifier le statut de stand-alone, et on peut le comprendre vu la bande-annonce et son ambiance particulière dans une zone toute neuve entre forêts et petites bourgades.Par contre, pas d'embrouille pour ceux qui ont choppé l'Ultimate Edition deavec la promesse d'un suivi sans surcoût :leur sera offerte, et ce quel que soit le support (PC, PS5/4, XBS/One). Reste à attendre la date.