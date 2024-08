NVIDIA : les trailers sous DLSS 3 / Reflex de Dragon Age : The Veilguard et Avowed

NVIDIA vient nous refaire un petit coup de promotion de sa technologie avec deux gros morceaux du RPG à venir dans les prochains mois, avec d'abord(le 31 octobre 2024) puis(le 18 février 2025).DLSS 3 et autres Reflex sont mis à contribution pour améliorer le visuel et surtout les performances comme on peut le voir dans la première vidéo et son explosion de FPS pour les concernés.