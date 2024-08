Une démo pour Emio : Famicom Detective Club

Nintendo fait les choses en grand pour pousser la franchise « Famicom Detective Club » en occident, et va nous proposer une copieuse démo ded'ici quelques jours.Concrètement, dès le 20 août, il sera possible de télécharger sur l'eShop cette version d'essai incluant le prologue et la totalité du Chapitre 1, avec ajout du Chapitre 2 le 23 août, puis le Chapitre 3 quelques jours après (28 août), tout cela gratuitement pour ensuite transférer votre progression dans le jeu final attendu lui le 29 août. Sympa.