COD Black Ops 6 : présentation du mode Zombies

La fuite bien avant l'heure desur plusieurs réseaux a précipité les plans de communication d'Activision, et alors que l'on pensait devoir attendre jusqu'à la fin du mois (« COD Next ») pour découvrir le nouveau mode Zombies, en voici de suite le trailer de gameplay.Cette année, précisément le 25 octobre (PC, PlayStation, Xbox, Game Pass), le titre aura la générosité de nous offrir directement deux maps, tandis que le suivi sur un an se chargera de booster le contenu, comme de coutume.