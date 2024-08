Dead by Daylight x Castlevania, c'est pour le 27 août

Promis en mai dernier, la collaboration surprise entreetprendra forme le 27 août avec d'un côté Trevor Belmont au casting des survivants (sans fouet malheureusement), et de l'autre Dracula lui-même avec ses capacités propres selon le choix de forme humaine ou loup. Trois nouvelles compétences seront ajoutées pour tous, et on s'attristera qu'un niveau dédié (au hasard, un château) ne soit pas au programme pour mieux fêter les choses. A défaut d'un nouvel épisode chez Konami…Pour les fans du représentant principal du multi asynchrone, apprenez en passant qu'un partenariat avecest bouclé, réclamant de la patience : été 2025.