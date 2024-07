Multiversus : au moins 3 persos pour la Saison 2, dont Samurai Jack et Beetlejuice

Warner Bros met en place les premiers éléments de la Saison 2 de, prévu le 23 juillet avec le même jour l'entrée en scène de Samurai Jack qui sera suivi plus tard cette année par Beetlejuice (forcément vu le nouveau film) et Wakko Warner des Animaniacs, avec entre temps un stage supplémentaire.Une Saison 2 qui gonflera également son contenu dans ses menus avec notamment de nouvelles listes pour le mode PVE et enfin l'arrivée du mode Classé en ligne.