SNK VS Capcom SVC Chaos fait son retour

De la collaboration d'époque entre Capcom et SNK, on se souvient davantage des productions du premier mais le second tient à rappeler avoir produit, et le fait savoir de la meilleure des manière en rééditant le jeu (en dématérialisé) sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch avec disponibilité immédiate pour 19,99€.Le même jeu visiblement, sans forme de rééquilibrage si besoin était, mais fourni avec un mode musée (89 artworks) et surtout du rollback netcode pour le mode en ligne, avec lobbies pour 9 opposants.