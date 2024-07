Si l'on s'en tient à un visuel du menu roster préalablement dévoilé, et à moins qu'il s'agissait d'une façon de brouiller les pistes,se contentera de 16 personnages à son lancement et on connaît la liste complète par la diffusion de l'opening dévoilant les 4 restants, dont l'indispensable Meruem disposant de suite de son trailer de présentation.- Gon- Killua- Leorio- Kurapika- Hisoka- Netero- Biscuit- Machi- Uvogin- Genthru- Kuroro- Feitan- Meruem- Kite- Razor- MorelSortie prévue en fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.