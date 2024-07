Bandai Namco dévoile Bleach : Rebirth of Souls

Des rumeurs pointaient sur l'annonce proche d'un nouveauet si les fans n'espéraient rien d'autres qu'un nouveau gacha, Bandai Namco a quelque part créé la surprise en dévoilantsans non plus se montrer débordant d'ambition : ça coche la classique case de l'arena fighter avec ses propres mécaniques (dont le fait de débloquer certaines attaques quand les HP diminuent), mais on s'attendait peut-être à un peu mieux de la part d'un éditeur qui assurait plus tôt cette année vouloir se consacrer à des projets plus porteurs que sa propre moyenne.On croise quand même les doigts, et nous aurons encore largement le temps d'être rassuré ou non vu qu'il n'y a encore aucune date de sortie pour ce titre prévu sur PC, supports PlayStation 4/5 et Xbox Series.