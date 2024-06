Alkahest, du nouveau RPG venu de Chypre

A la vue de cette première bande-annonce (et quelques visuels), on aurait pu parier sur une nouvelle production occidentale possiblement même venue d'Europe de l'Est, mais derrièrese cache Push On, un studio situé à Chypre et fait d'un peu plus de 40 développeurs prêts à marquer un minimum le marché. C'est peu, mais rappelons qu'en début de développement de, Warhorse comptait environ une dizaine de têtes (250 aujourd'hui).sera donc un RPG (d'ailleurs traduit dans toutes les langues) qui prend des allures du précité avec des combats voulus « réalistes » et le fait que notre personnage démarre relativement bas dans l'échelle sociale : (dernier) fils d'un (tout petit) seigneur local. Pas vraiment la stature du héros attendu, mais il faudra bien prouver votre valeur, déjà en enquêtant sur une suite de raids de la part de gobelins.Pour le reste :- Environnements réalistes dans le design.- Essentiellement action mais de l'infiltration pour la stratégie.- Si elle se sent dépassée, l'IA ennemie peut fuir pour se regrouper au loin.- Mise en avant de l'alchimie pour les pièges et potions.- Si nous débloquerons des recettes, il sera possible de faire des tentatives au hasard.- Des potions comme le poison peuvent être placées dans les poches ennemies.- De multiples façons de résoudre les différentes quêtes.- Comme Warhorse, l'équipe préfère miser sur la qualité que la quantité sur les annexes.Pas encore de date, et prévu sur PC comme « consoles ».