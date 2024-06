Koei Tecmo et Gust officialisent Fairy Tail 2

Si la première adaptation de Gust n'a pas vraiment fait exploser les revenus de Koei Tecmo, l'équipe compte bien arriver à la fin de l'histoire deet en a donc annoncé une suite prévue quelque part cet hiver, sur PC, les deux générations PlayStation et Nintendo Switch.L'Arc de L'empire Alvarez donc, avec davantage de personnages jouables, davantage d'exploration, davantage de possibilité en combats et deux façons d'améliorer la durée de vie : des quêtes spéciales pour les différents personnages afin d'en découvrir plus sur chacun, et un chapitre inédit situé après la fin de l'oeuvre.