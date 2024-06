Ace Attorney Investigations Collection : une date pour la dernière compilation

Toujours pas de nouvel épisode deà l'horizon mais Capcom n'aura bientôt plus le choix pour faire perdurer sa licence dans le temps : c'est le 6 septembre que sortira la dernière compilation possible,, réunissant les deux épisodes attitrés avec proposition pour tous les supports et surtout traduction FR (rappelons quen'était jamais sorti du Japon).Pour le reste, c'est la même chose que d'habitude avec filtre HD en option (on peut switch), un mode Story pour simplement suivre le scénario sans s'investir, une grosse galerie et enfin un pack de 5 musiques réarrangées… si vous précommandez tout cela.