Dragon Ball : Sparking Zero présente quelques uns de ses modes (dont le solo)

Bandai Namco nous refile déjà une nouvelle vidéo de présentation surpour aborder une partie des modes de jeu, avec tout d'abord le mode « Story » (ou « Episodes Battles ») avec 8 personnages, chacun ayant ses différents chapitres couvrant Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Tous les persos n'auront pas le même nombre de combats mais les développeurs fourniront des séquences « What if » en fonction de vos choix.Le deuxième mode « Custom Battles », vous permettra de créer vos propres combats (à partager en ligne) en sélectionnant décors, musiques et même introduction jusqu'aux dialogues. Est enfin confirmé le multi local en split-screen qui semble définitivement avoir été pondu à l'arrache, pour répondre à la demande des joueurs : uniquement la salle de l'esprit et du temps comme décors, et impossible de sélectionner son perso en même temps (chacun son tour).Sortie prévue le 11 octobre.