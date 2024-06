Phantom Blade Zero : 10mn de gameplay

Point final du Summer Game Fest,bénéficie en complément d'une longue vidéo de gameplay, dont on ignore si la qualité relative vient d'un problème d'upload ou du build de toute façon non finalisé, le titre ne bénéficiant toujours pas de date de sortie sur PC comme PlayStation 5.Quelques retours d'interview ont permis d'apprendre que le titre en est actuellement à deux ans de chantier pour environ 55 millions de dollars mis sur le table (hors marketing) et si son level-design le rapprochera d'un Soulsborne dont on note la présence d'un ancien directeur artistique de FromSoftware (Michael Chang), la progression semble en revanche tourner davantage vers le jeu d'action classique avec de 20 à 30 heures pour arriver au bout, quelle que soit la fin.L'équipe a d'ailleurs rappelé ses intentions de proposer du endgame au-delà d'un simple Boss Rush (néanmoins présent), avec des donjons façon roguelite jouables en coopération.