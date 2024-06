De Black Ops 6 à Age of Mythology Retold, des upgrades disponibles pour les abonnés Game Pass

Cela risque de devenir une nouvelle constante sur les supports Xbox, où l'afflux comme partout ailleurs d'éditions spéciales de la part de tiers est une fabuleuse occasion, quand il s'agit de produits maisons, d'associer ce concept à l'offre Game Pass en mettant en place des « upgrades » pour faire lâcher un billet supplémentaire aux abonnés.Ce fut le cas pourcomme, et si des titres commeeten semble pour l'heure démuni, c'est en revanche le cas pour. Même si vous comptez le récupérer directement dans le Game Pass, Xbox vous propose de payer uniquement l'upgrade « Vault » à 29,99€, vous octroyant skins et packs, bonus pour le mode Zombie et bien entendu le premier Battle Pass avec déjà 20 rangs débloqués et 1100CP à dépenser librement.Il en sera de même pour(4 septembre) avec une upgrade « Premium » à 24,99€ pour repartir avec deux packs, un accès aux deux extensions quand disponibles, et 7 jours d'accès anticipé.